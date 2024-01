Sette lavoratori irregolari scoperti dalla Guardia di finanza. Uno ha 15 anni Fiamme gialle in azione a Cusano Mutri. Indagini partite da controlli ad un parcheggio durante sagra

Sette dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro sono stati identificati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di lavoro sommerso. Al centro della verifica un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Cusano Mutri.

In particolare, in precedenza, i militari della Tenenza di Solopaca, nel corso di un controllo in materia fiscale, nell’ambito di una famosa sagra presso il comune di Cusano Mutri, avevano rilevavato che presso un’area adibita a parcheggio di autovetture private erano impiegati sette lavoratori in “nero” da parte di un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro. Successivamente i militari hanno avviato un’attività ispettiva più approfondita attraverso acquisizioni di documentazione e informazioni reperite dai lavoratori irregolari che avevano dichiarato di percepire pochi euro di compenso all’ora per l’attività di parcheggiatore. “Inoltre – spiegano in una nota dal comando provinciale della Finanza -, uno dei dipendenti, oltre ad essere sprovvisto di regolare contratto di lavoro, non aveva i requisiti minimi di età necessari per svolgere attività lavorativa in quanto, all’atto dell’accesso ispettivo, risultava avere quindici anni.

Pertanto, in relazione alla predetta irregolarità il responsabile dell’associazione sportiva dilettantistica è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di sfruttamento del lavoro. Inoltre, in merito all’utilizzo degli altri sei dipendenti in assenza di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, è stata contestata la violazione amministrativa per la quale è prevista la sanzione da 1.800 a 10.800 euro per ogni dipendente irregolare”.