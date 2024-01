Ladri scatenati: rubati oro e orologi. Serata da dimenticare per tre vittime Malviventi in azione a San Lorenzello e Telese Terme

Hanno colpito tre volte: una a San Lorenzello, le altre a Telese Terme. Ladri in azione, ieri sera, nei due centri, dove hanno preso di mira tre abitazioni: dalla prima, di proprietà di una 88enne, a San Lorenzello, hanno portato via alcuni oggetti d'oro. Stesa sorte, a Telese, per un 44enne ed un 73enne, che hanno scoperto i segni lasciati dai ladri nelle loro case. Anche in questa occasione, bottino fatto di preziosi ed orologi, con un valore che deve esere ancora quantificato.

Una serata da domenticare per le vittime, che non hanno potuto far altro che denunciare l'accaduto ai carabinieri. Avviate le indagini, che non potranno contare sul supporto di immagini, per l'assenza di telecamere di videosorveglianza.

Si allunga, dunque, la lista delle 'visite' nelle case, sempre più bersagli di incursioni che si lasciano alle spalle una scia di amarezza: non potrebbe essere altrimenti quando viene violata la propria intimità, quando le mani di sconosciuti rovistano le cose personali e si impadroniscono di cose che, oltre che quello economico, hanno soprattutto, molto spesso, un valore affettivo.