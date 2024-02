Vitulano, la Cassazione annulla la conferma del sequestro del ponte Benevento. Ricorso della difesa accolto, atti nuovamente al Riesame

Annullata dalla Cassazione, con rinvio, la decisione con la quale il Riesame di Benevento aveva confermato il sequestro del ponte che a Vitulano, alla località Pantanella, sovrasta il torrente Jerino.

La terza sezione della Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso dell'avvocato Nico Colangelo, fondato sulla sussistenza del reato e non già sul mero periculum in mora. Come si ricorderà, il provvedimento, eseguito nel luglio 2023 dalla forestale sulla scorta di un decreto adottato dal Gip su richiesta della Procura, era stato adottato in una inchiesta a carico del responsabile dell'area tecnica del Comune di Vitulano,

Nel mirino la realizzazione del ponte in alternativa al crollo di una preesistente strada adiacente il torrente dovuto alle piogge intense nel gennaio 2023. Dall’attività investigativa, supportata anche da una consulenza, sarebbe emerso "che il tracciato stradale comprensivo del ponte di attraversamento era stato realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e del Genio Civile in materia di sicurezza idraulica dell’opera, che, peraltro, aveva pure intimato la sospensione dei lavori".

Il sequestro aveva scatenato polemiche, forte la posizione assunta dal sindaco Raffaele Scarinzi, autore di un post nel quale qual he minuto fa ha scritto: “Un plauso all'avvocato Nico Colangelo e quanta fatica per dare voce agli interessi dei deboli tra esposti anonimi, informatori eletti e apprendisti detective”. La parola torna ora nuovamente al Riesame, in una composizione diversa da quella che si era espressa.