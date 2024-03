Rapinatori in casa: uno ingaggia colluttazione, l'altro salta da balcone e spara Sant'Agata dei Goti. Banditi in fuga - erano tre - contromano con un'Audi A3 nera

Hanno colpito in pieno centro, intorno alle 19, in una zona di Sant'Agata dei Goti particolarmente frequentata e con attività commerciali accorsate. Sono fuggiti in auto, contromano, dopo aver sparato in aria tre colpi di pistola, riuscendo a far perdere, al momento, le loro tracce. Lasciandosi alle spalle una scia di paura: quella provata dalla famiglia nella cui abitazione si sono introdotti.

Nel mirino è finita una villetta a due piani nella quale si trovavano un 67enne, la moglie ed un figlio. Secondo una prima ricostruzione, è stato il capofamiglia a sentire dei rumori provenienti dal secondo piano e a salire per capire cosa stesse accadendo. Non immaginava certo che si sarebbe imbattuto in due malviventi che stavano rovistando ovunque, alla ricerca di soldi e di oggetti d'oro.

Il malcapitato ha urlato, il figlio, temendo che potesse essersi sentito male, è corso immedaiatamente in suo aiuto. Uno dei ladri se l'è svignata saltando dal balcone, l'altro ha invece ingaggiato una colluttazione con le vittime, terminata quando il balordo che si trovava in strada ha tirato fuori una pistola ed ha fatto fuoco tre volte, in aria.

A quel punto, anche il complice è riuscito a scappare, montando con l'altro a bordo di un'Audi A3 nera guidata da un terzo malfattore, che ha sgommato contromano, allontanandosi. Senza esito i posti di blocco e le ricerche avviate dai carabinieri quando è scattato l'allarme.

Un episodio grave che non ha avuto per fortuna conseguenze per le persone bersagliate, rapinate di alcuni oggetti d'oro, che si aggiunge agli altri già registrarti dalla cronaca negli ultimi mesi. Mentre cresce sempre più la preoccupazione dell'opinione pubblica.