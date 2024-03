Abitazioni nel mirino, i ladri fanno razzia di soldi e oggetti d'oro Due colpi a San Lorenzello, si allunga la lista

Hanno colpito ancora. Non si arresta l'ondata di furti nella nostra provincia. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati messi a segno a San Lorenzello, dove nel mirino sono finite due abitazioni.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sono introdotti nelle case ed hanno portato via denaro contante per alcune centinaia di euro, oggetti d'oro e di bijotteria, facendo poi perdere le loro tracce.

Amara la sorpresa per le vittime, che, oltre a dare l'allarme ai carabinieri, hannno dovuto fare i conti con i segni lasciati dalle incursioni dei malviventi, che si aggiungono a quelle già registrate dalla cronaca. Alcune delle quali, come nel caso di Sant'Agata dei Goti, compiute con modalità oltremode rischiose.

Nella cittadina saticulana, come si ricorderà, i balordi avevano esploso in aria tre colpi di pistola per garantirsi la fuga a bordo di un'Audi A3 scura.