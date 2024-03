Cede hashish ad un minore in cambio di 50 euro, arrestato un 19enne santagatese Fermato dai carabinieri a Durazzano, il giovane è ai domiciliari

Lo hanno arrestato perchè avrebbe ceduto droga ad un minore. E' l'ipotesi di reato contestata con l'aggravante a Fabrizio D. V, 19 anni, di Sant'Agata dei Goti, fermato dai carabinieri a Duarazzano per aver dato poco meno di 7 grammi di hashish, in cambio di 50 euro, ad un ragazzo, che avrebbe dichiarato di aver comprato la 'roba' anche in altre occasioni.

Nel corso della perquisizione della sua abitazione i militari hanno rinvenuto altri 10 grammi della stessa sostanza, consegnata dallo stesso indagato. Su disposizione del pm Marilia Cappitanio, il 19enne, difeso dall'avvocato Pierluigi Pugliese, è sttao sottoposto ai domiciliari.

Oggi l'udienza di convalida dinanzi al gip Pietro Vinetti, nel corso della quale, se non si avvarrà della facoltà di restare in silenzio, potrà offrire la sua versione sui fatti.