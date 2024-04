Ancora uno scontro sulla Telesina, un ferito e traffico in tilt: ecco le foto Quattro i mezzi coinvolti nel sinistro tra Ponte e Paupisi

E' di una persona ferita e trasferita in ospedale e un'altra contusa il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la Statale Telesina, nel tratto interessato dai lavori tra le uscite di Ponte e Paupisi. Secondo una prima ricostruzione sono quattro i mezzi coinvolti nel sinistro. Si tratta di una Mercedes Calsse A, una Fiat Panda, un camion e un furgone frigorifero Iveco. Traffico bloccato e lunghe code. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente si è infatti reso necessario chiudere al traffico l'unica corsia aperta in quel tratto.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri e le ambulanze del 118. il conducente della Mercedes è stato trasferito in ospedale a causa delle ferite riportate.