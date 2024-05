Un messaggio al datore di lavoro, poi si uccide con due bombole di gas in auto Il dramma a Vitulano

Prima un messaggio al datore di lavoro, poi la decsione di farla finita per sempre. Ha sistemato due bombole di gas nell'auto, le ha aperte ed ha guidato fino a quando non ha potuto più farlo.

Hanno cercato disperatamente di rianimarlo, non c'è stato niulla da fare. Il dramma si è consumato a Vitulano, la vittima è un 38enne di nazionalità cubana che lavorava come pizzaiolo in un locale del centro vitulanese, dove abitava da 15 anni.

E' stato il proprietario dell'attività, dopo aver ricevuto un sms da lui nella tarda mattinata, a far scattare l'allarme. Le ricerche si sono concluse poco prima di Camposauro, dove è stata rinvenuta la macchina. Lui era all'interno, ormai senza vita.

Lunghe le manovre dei soccorritori per tentare di strapparlo ad una tragicaa fine, ma ogni sforzo è stato vano. Sul posto i carabinieri e anche il sindaco Raffaele Scarinzi. Enorme la commozione in paese, l'uomo lascia due figli in tenera età