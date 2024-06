Ladri scatenati: proprietari assenti, case a soqquadro. Rubati oro e salvadanaio Furti in tre abitazioni a Telese Terme e una a Sant'Agata dei Goti

Ladri scatenati, quattro i furti in abitazione messi a segno nelle ultime ore. Particolarmente bersagliata è stata Telese Terme, dove i proprietari di tre case sono stati costretti, a al rientro, a dover fare i con i segni lasciati dal passaggio dei malviventi in via Lagni e va Ponzio Telesino.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato un balcone, i balordi hanno rovistato ovunque, impadronendosi di oggetti d'oro, orologi e anche di un salvadanaio. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce e lasciandosi alle spalle la lunga scia di amarezza delle vittime.

La stessa provata anche da un 50enne di Sant'Agata dei Goti che, rincasando, ha trovato il suo appartamento completamente messo a soqquadro. Rubati anche in questo caso alcuni oggetti d'oro.

Sulle tre incursioni, che si aggiungono a quelli che da mesi rimbalzano all'onore delle cronache, creando una inevitabile preoccupazione nell'opinione pubblica, indagano i carabinieri.