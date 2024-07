Nubifragio e vento forte, bancarelle e luminarie spazzate via a Benevento - FOTO Danni per il forte temporale all’alba anche per gli ambulanti della festa della Madonna delle Grazie

Numerosi i danni a Benevento e in alcuni centri della provincia a causa dell'ondata di maltempo che all'alba ha colpito più zone del Sannio. Raffiche di pioggia e vento che per appena 15 minuti hanno spazzato via nella zona di via Posillipo e via Torre delle Catene tendoni e merce esposta.

A Benevento in particolare le forti raffiche di vento e la pioggia hanno spazzato via numerose luminarie, bancarelle e stand installati lungo via Posillipo e in altre strade in occasione della Madonna delle Grazie.

danni ingenti per gli ambulanti e non solo.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTI



A Torrecuso paura per gli occupanti di un’auto centrata da un albero caduto sulla strada a causa del vento. Anche in questo caso vigili del fuoco in azione. Nessuna grave conseguenza per le persone.

Oltre mezz'ora di bufera di acqua e vento che ha creato disagi specialmente a Benevento e zone limitrofe.

Per fortuna con il passare delle ore la situazione è migliorata nettamente. Ora si contano i danni mentre gli ambulanti, lungo le strade interessate dalla festa in onore della Madonna delle Grazie, Patrona del Sannio, stanno lavorando per ripristinare gli stand.

Al lavoro anche i tecnici e gli operai delle luminarie per mettere in sicurezza le arcate e verificare i danni.