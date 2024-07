In un borsello centralina per auto da rubare, beccati due napoletani Benevento. Fermati dalla Volante, erano a bordo di una Fiat Idea

Sono stati entrambi denunciati per possesso di strumenti per lo scasso e proposti per il foglio di via. Nel mirino della Volante sono finiti due uomini residenti in provincia di Napoli: erano a bordo di una Fiat Idea fermata poco prima della mezzanotte nei pressi del centro commerciale Buonvento.

Dagli accetamenti è emerso che uno di loro, un 54enne, aveva precedenti per reati contro il patrimonio ed era già stato allontanato da Benevento. Invitato a scendere, ha cercato di nascondere sotto l’auto un borsello nel quale erano custoditi una centralina per auto a doppio ingresso, un meccanismo artigianale solitamente usato per forzare la serratura delle macchine, un pezzo di tubo in metallo e una torcia.

I due non sono stati in grado di fronire una spiegazione, ritenuta plausibile, sula loro presenza nella zona, per questo sono stati denunciati.