Botte e maltrattamenti alla convivente, arrestato un 33enne Benevento. L'uomo, già in carcere, colpito da una ordinanza di custodia cautelare

Da poco più di un mese è in carcere, per aver evaso i domiciliari ai quali era sottoposto per droga, ora è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare, sempre in carcere.

L'ha eseguita la Squadra mobile a carico di un 33enne di Benevento, indagato per maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e furto ai danni della donna con la quale conviveva.

Si tratta di fatti finiti al centro di una inchiesta avviata dopo la denuncia della madre della parte offesa e sfociata nel provvedimento restrittivo nei confronti del giovane, difeso dall'avvocato Luca Russo.