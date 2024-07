Droga in volo col drone dietro il carcere: due arresti della Volante I poliziotti della Questura hanno sequestrato velivolo con cellulare e hashish

Sono finiti in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e per aver fatto volare sul carcere di Benevento un drone con sotto legati cellulare e sostanza stupefacente, evidentemente destinati a qualche detenuto.

Si tratta di due napoletani, già noti alle forze dell'ordine, arrestati dagli agenti delle Volanti della Questura sannita nella tarda serata di ieri. I due sono stati fermati a ridosso della casa circondariale di Benevento.

L'operazione è scattata quando i poliziotti sono arrivati in zona per verificare la presenza di un'auto sospetta. È stato a quel punto che hanno intimato l'alt ai due, arrivati in città a bordo del veicolo e trovati in possesso delle consolle di comando del drone che è stato poi recuperato. Al di sotto del velivolo un filo con ancorati un telefono cellulare e i panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 200 grammi.

Bloccati, i due indagati sono stati trasferiti in Questura e successivamente tradotti in carcere. La droga, i telecomandi del velivolo e il telefono cellulare sono stati invece sequestrati.