Pretende i soldi dal padre, mette paura alla nonna e danneggia portone e porta Benevento. Un 20enne denunciato dalla polizia

Voleva i soldi per comprare la droga e, non avendoli ottenuti, se l'è presa, danneggiandoli, con il portone di un palazzo e la porta di un'abitazione. E' quella nella quale un 20enne, descritto in uno stato di forte alterazione psicofiisica, ha cercato di introdursi. All'interno c'erano il padre, dal quale pretendeva una somma di denaro, come era già accaduto in diverse occasioni, quando l'uomo, al rifiuto, era stato aggredito, e la nonna.

Il protagonista dell'episodio ha dapprima bussato, poi, non avendo avuto risposta, ha danneggiato il portone dello stabile, quindi la porta dell'appartamento, colpita più volte con un corpo contundente.

L'anziana, impaurita, ha chiesto l'intervento della polizia: gli agenti della Volante, accorsi sul posto, hanno rintracciato il 20enne, che nel frattempo si era allontato, e l'hanno condotto in Questura, dove, dopo gli ulteriori acertamenti, la Squadra mobile lo ha denunciato.