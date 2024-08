Contrasto movida molesta e droga: sanzioni e denunce I Carabinieri del Comando Compagnia di Benevento intensificano i controlli

Prevenzione ai furti, alla movida molesta e alla violazione del codice stradale. I Carabinieri del Comando Compagnia di Benevento intensificano i controlli.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha messo in campo un'azione di maggiore vigilanza sui condomini e le abitazioni lasciate incustodite per la partenza in ferie dei proprietari, nel centro urbano e nelle aree anche periferiche, maggiormente colpite dai furti.

Contrasto anche allo spaccio di sostanze stupefacenti con un controllo dei punti di ritrovo dei giovani per impedire il verificarsi di episodi di disturbo della “quiete” e ubriachezza molesta, fenomeni tipici della “movida”.

Numerosi i controlli alla circolazione stradale sulle principali vie di comunicazione, che hanno consentito di elevare anche diverse contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.

Con il personale del Nucleo Ispettorato Lavoro e la Polizia Municipale i carabinieri le verifiche in centro hanno portato alla denuncia del titolare di un locale per la presenza di cinque dipendenti con visita medica scaduta, con sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a circa 6.300 euro (assenza attestati di formazione alimentarista, mancata esposizione delle licenze e aumento della superficie di somministrazione).

Denuncia anche per un 48enne beneventano, trovato in possesso di due flaconi di metadone per un peso complessivo di oltre 52 grammi; e segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti per un diciottenne trovato in possesso di uno spinello contenente hashish.