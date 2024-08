Incendio a Telese Terme, il sindaco Caporaso: grazie ai Vigili del Fuoco "Egregio lavoro svolto anche in condizioni logistiche non semplici"

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco ieri in territorio telesino, impegnati tutto il giorno con tutti i mezzi a disposizione, in via Ripa delle Vigne, poi nei pressi del campo sportivo in via Lagni e infine su Monte Pugliano, dove si è reso necessario l'intervento del Canadair con numerosi lanci d'acqua (GUARDA IL VIDEO).

Sul posto anche il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso: “Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco per l’egregio lavoro svolto anche in condizioni logistiche non semplici - ha detto il sindaco-. Le varie operazioni hanno impegnato sia il distaccamento di Vitulano che di Telese Terme. In modo particolare ringrazio i volontari dei VvFF di Vitulano e di Telese: Turchiarolo, Marucci, Urbano, Mercurio, Colangelo e l’ispettore capo Davide Palumbo”.

“Ne approfitto per raccomandare prudenza e la massima attenzione a tutti soprattutto in queste giornate molto calde”, ha concluso infine il sindaco di Telese.