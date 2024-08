Appiccano un incendio in un disco pub, allarme nella notte E' accaduto ad Airola

Hanno scatenato un incendio in un locale chiuso per ferie. E' accaduto poco dopo la mezzanotte ad Airola, in via Roma, dove nel mirino è finito un disco pub.

Una prima ricostruzione descrive così le mosse dei malviventi: dopo aver rotto una finestra sul retro del'attivivtà commerciale, sono penetrati in un androne che dà accesso ai bagni ed hanno appiccato il fuoco versando del liquido infiammabile. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bonea, che hanno domato le fiamme, ed i carabinieri della locale Stazione. Ancora da quantificare i danni provocati dal rogo: avviate immediatamente le indagini per risalire agli autori dell'attentato contro la struttura, non dotata di telecamere di sorveglianza.

Resta ovviamente da stabilire il movente del gesto intimidatorio, che rompe una tregua che, per quanto è stato possibile sapere, durava da un po'. Torna dunque alla ribalta delle cronache un fenomeno, quello delle 'attenzioni incendiarie', che da sempre connota la nostra provincia.