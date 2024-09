Sparita da dieci giorni da Benevento, nessuna notizia di una 35enne La donna risiede in città ed è di nazionalità polacca

Di lei non si hanno più notizie da 10 giorni. Sembra sparita nel nulla Anita, una 35enne di nazionalità polacca, residente a Benevento. La stanno cercando i carabinieri, e non solo, dopo aver raccolto la denuncia di una connazionale che lavora come badante. La donna si è rivolta ai militari ed ha raccontato che un'altra cittadina polacca le aveva telefonato per dirle che la 35enne, sua figlia, si era allontanata, e che non riusciva più a mettersi in contatto con lei telefonicamente.

Immediato l'avvio delle ricerche, con i carabinieri che hanno anche chiesto informazioni sulla 35enne, affetta da problemi mentali, ad alcuni commercianti lungo il viale Mellusi, ai quali hanno esibito la sua foto. E' la zona che lei, descritta di corporatura robusta, sembra frequentasse maggiormente, muovendosi spesso con un monopattino.