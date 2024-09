Sicurezza nei luoghi di lavoro, multa e denuncia per un imprenditore Controlli dei carabinieri della Stazione di Cerreto e del Nucleo ispettorato del lavoro

Violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro l'ipotesi di reato costata la denuncia per un imprenditore edile impegnato nei lavori presso un'abitazione di Cerreto Sannita.

Cantiere finito al centro dei controlli dei carabinieri dell'Arma territoriale e del Nucleo ispettorato del lavoro. Durante l'ispezione riscontrate diverse irregolarità: mancata visita medica d’idoneità alla mansione, mancata redazione del piano operativo di sicurezza e per non aver coordinato gli interventi concernenti le misure generali di tutela.

Al termine dei controlli all'imprenditore sono state comminate sanzioni per 11mila 790 euro ed è stato denunciato.