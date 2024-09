Giovane marocchino ruba telefono ad un tedesco: denunciato L'episodio nel centro di Benevento. 17enne fermato identificato dalla Polizia di Stato

Brutta avventura per un cittadino tedesco derubato del cellulare mentre si trovava nel centro storico di Benevento da un ragazzo che, il pretesto di dover effettuare una chiamata urgente, si era fatto consegnare lo smartphone, riuscendo poi ad allontanarsi di corsa.

Dopo aver acquisito ogni utile informazione e delineato l’identikit dell’autore del gesto, gli agenti della Squadra Mobile con l’ausilio delle Volanti hanno avviato le ricerche.

Il giovane, di 17 anni, di nazionalità marocchina, è stato rintracciato in mattinata ed identificato in questura. Per lui è scattata la denuncia per appropriazione indebita e successivamente è stato affidato ai propri familiari.