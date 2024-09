Ladri di utensili in azione a Pesco Sannita I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa ed hanno forzato una finestra

Brutta sorpresa per un pensionato di Pesco Sannita che al rientro a casa si è trovato di fronte ai chiari segni lasciati dai ladri entrati nella sua abitazione. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi hanno portato via alcuni elettroutensili che l'uomo aveva sistemato in una stanza. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.