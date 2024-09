Maltempo nel Sannio. Si contano i danni a Solopaca e zone limitrofe - FOTO Fucci (AslimItaly): si continua a non intervenire. Rubano (Fi): Vicini a lavoratori Cantina Solopaca

In Valle Vitulanese e Telesina si contano i danni dell'ultima ondata di maltempo che ieri ha provocato danni ingenti, specialmente per l'agricoltura e la viabilità, in numerosi centri e in particolare a Solopaca.

Danni maggiormente lungo la strada provinciale Solopaca – Melizzano - S.Agata dei Goti invasa da un fiume di fango e detriti che ha ostruito il passaggio causando lo stop di alcune auto in transito per circa un'ora.

Sul posto al lavoro squadre di vigili del fuoco e operai per liberare la strada.

"Basta un po' d'acqua – ha tuonato Alessandro Fucci, presidente dell'associazione AslimItaly, da sempre attenta alle problematiche della viabilità - a creare non pochi disagi ai cittadini e danni anche alle aziende agricole e non”.

Il dottore Fucci si è poi soffermato sulla necessità di fare prevenzione e manutenzione affinchè i temporali “sempre più violenti e frequenti non continuino a creare danni al territorio. L'aver abbandonato la manutenzione delle strade, cosa – rimarca il presidente di AslimItaly - che facevano con maestria i rimpianti cantonieri, comporta oltre ai disagi immediati e alla pericolosità per la sicurezza stradale anche una maggiorazione, a spese dei cittadini, dei costi per il ripristino dello statu quo".

Intanto i vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Telese Terme anche stanotte hanno continuato a lavorare per ripristinare caditoie e liberare cantine e depositi dall'acqua.

Il violento temporale ha creato anche qualche danno e tanta paura anche alla cantina di Solopaca dove gli agricoltori stavano conferendo l'uva.

“Esprimo vicinanza e solidarietà alla Cantina di Solopaca, colpita nuovamente da una calamità naturale” ha dichiarato il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. “Conosco la tenacia e la forza dei lavoratori e degli imprenditori di questa importante realtà – ha poi rimarcato il deputato sannita - e sono certo che, sotto la guida del presidente Carmine Colletta, anche questa volta, saprete rialzarvi con la determinazione che vi contraddistingue. Il mio impegno sarà quello di fare tutto il possibile per supportarvi nella rapida ripresa delle attività. L’episodio di maltempo che oggi ha colpito la Cantina di Solopaca e altre aree del nostro territorio ci ricorda quanto sia urgente un’azione concreta per prevenire tali disastri. Ritengo che non sia più rinviabile un piano di interventi strutturali che migliorino la gestione delle acque piovane e la manutenzione del territorio”.