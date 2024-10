Si fingono tecnici del gas ma è una truffa: ladri in azione I Carabinieri di Benevento mettono in guardia la cittadinanza

Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento mette in guardia da possibili truffe. I Carabinieri del capoluogo sannita allertano la popolazione sui possibili finti operatori del servizio del gas. In questi giorni, nel capoluogo di provincia, alcuni individui, spacciandosi per addetti al servizio distribuzione del gas/metano, chiedono di intervenire all’interno delle abitazioni con la scusa di effettuare un controllo o una lettura sui consumi del contatore e, approfittando di un momento di distrazione del proprietario di casa, rubano portafogli, gioielli e quanto riescono a raccogliere in un brevissimo lasso di tempo. Il consiglio dei militari è di chiamare le compagnie di servizi prima di far entrare qualcuno in casa, o contattare il 112 per qualsiasi richiesta di informazioni o aiuto.

Il Carabiniere è un cittadino tra i cittadini, questo legame con le popolazioni locali, il forte radicamento nei Comuni, anche quelli più piccoli, è da sempre la forza dell’Arma dei Carabinieri che rivolge particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità. Soprattutto le truffe sono un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone, lasciando in loro segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. Quindi diffidate dalle apparenze e non aprite la porta della vostra abitazione senza prima prendere i giusti accorgimenti.