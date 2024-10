Mototurismo, una passione per far conoscere le bellezze di Benevento Benevento. Motoraduno promosso dal MotoClub Franco Gabriele, ospite il Club Bmw Motorrad di Salerno

L'obiettivo è nobile: far conoscere, contribuendo a valorizzarle, le bellezze del nostro territorio, chiuse in uno scrigno che in tanti, purtroppo, non hanno ancora aperto. In che modo? Usando la passione per le moto come veicolo di promozione. Motorismo mon amour, vallo a dire a quanti si sono radunati ed incontrati questa mattina a piazza Castello per un appuntamento che rientra in un progetto, patrocinato dal Comune di Benevento, del MotoClub Franco Gabriele Asd di Benevento, nato 52 anni fa e da allora affiliato Fmi.

Luigi Mennella ed Enrico Chioato ne sono, rispettivamente, presidente e vicepresidente, saranno loro a fare gli onori casa, accogliendo gli ospiti del Club Bmw Motorrad Piercarlo Tortora di Salerno, uno dei club monomarca più grandi e attivi in Italia. Un'iniziativa, quella di un motoraduno, che ha carattere prettamente turistico-culturale e punta a far volgere anche su Benevento lo sguardo del mototurismo nazionale.

In programma, per i partecipanti, le visite al Museo delle Streghe e ai principali siti di interesse storico della città, poi la tappa di Fragneto Monforte, per assistere allo spettacolo proposto per il Raduno internazionale delle mongolfiere.

Evidente l'intento: inserire negli itinerari dei tantissimi mototuristi anche il capoluogo sannita, ricco di storia e leggende che meritano una platea più ampia. I motociclisti possono dare una grossa mano, con il loro turismo rispettoso dei territori e delle tradizioni che li porta, a mo' di esploratori, a battere strade sempre nuove.