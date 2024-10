Aggressione e rissa in pieno centro a Benevento, paura e almeno quattro feriti E' accaduto ieri sera in una traversa del Corso Garibaldi: indagano i carabinieri

Momenti di tensione, paura e concitazione nella serata di ieri in centro a Benevento dove due gruppi di giovani, uno della città, l'altro sembra fosse composto anche da stranieri, sono venuti alle mani.

Secondo una prima ricostruzione – sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri – mentre in un un circolo in una traversa del Corso era in corso una festa, alcune persone, probabilmente di nazionalità straniera hanno fatto irruzione ed avrebbero cominciato ad aggredire i presenti. Ne è scaturita una rissa scandita da momenti di autentica concitazione e paura tra i presenti.

Almeno quattro le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118 accorse al pari delle gazzelle del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento e delle Volanti della Polizia. Non gravi, per fortuna, le condizioni delle persone medicate negli ospedali cittadini.

Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire l'intera vicenda. I militari hanno ascoltato alcune persone presenti nel locale.

IN AGGIORNAMENTO