Anche il silenzio di un figlio può essere un gesto d'amore Benevento. Pensieri in libertà

Qualche giorno fa ho incontrato in Tribunale un avvocato che conosco da anni e con il quale ho un rapporto non solo professionale, non solo legato alle miserie umane di cui si discute nelle aule. Mi ha avvicinato ed ho intuito che qualcosa gli era restata sul groppone. “Sai che mio figlio- mi ha detto immediatamente- è partito senza neanche telefonarmi e salutarmi?".

Una pausa – fossimo stati all'esterno entrambi l'avremmo riempita accendendo e fumando una sigaretta o un sigaro-, poi ha ripreso: “Ci sono rimasto male, non lo nascondo, ma ho compreso perché si è comportato così. Ce l'ha con me perché da alcuni mesi mi spinge, senza alcun risultato, a sottopormi agli esami e ad una visita cardiologica, ed io sono fermamente convinto che il suo silenzio sia un gesto d'amore nei miei confronti”. Un padre troppo buono e comprensivo? Manco per sogno, ha ragione.

Pensiamo sempre che i nostri figli, soprattutto se molti giovani, non siano in grado di indicarci la via giusta. A chi, a noi che ormai percorriamo la china discendente dell'esistenza ed abbiamo quel popò di esperienza che ci fa credere di aver capito tutto? Magari fosse così, la verità è che più il tempo passa, più ci sente fragili ed incapaci di ammettere di esserlo. Non è una vergogna, capita di non voler rivolgersi ad un medico nel timore che scopra che qualcosa non funziona. Meglio non saperlo ed attendere che il bubbone scoppi? Certo che no, ecco perchè non siamo solo noi a ritenerci in grado, se e quando ci riusciamo, di cogliere i segni di un possibile disagio nello sguardo, a volte perso, dei nostri ragazzi.

Anche loro ne sono capaci, anche più di noi, e testimoniano la loro preoccupazione, come nel caso del legale, per la nostra salute che, magari, appare loro un tantino malconcia. Il problema è che vorremmo sempre guidarne le mosse, senza renderci conto che ad un tratto siamo noi che abbiamo bisogno di essere supportati ed incoraggiati anche se ci sforziamo di mostrare una scorza dura. Più volte ho letto ed ascoltato che chiedere subito ad una persona se ha mangiato è un atto di amore straordinario. Non è male anche chiedere ad un genitore di badare alla propria salute: sempre amore è. Amore.