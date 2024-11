Raid dei ladri in due abitazioni. Cassaforte forzata: rubati gioielli e soldi Colpi a san Giorgio del Sannio e a Benevento. Nel Sannio arrivano i rinforzi per i controlli

Ancora ladri in azione nel Sannio. Due i colpi registrati nelle ultime ore a San Giorgio del Sannio e a Benevento.

Nel primo caso, balordi in azione in viale Aldo Moro. Dopo aver forzato ed aperto la finestra del bagno al piano terra dell'abitazione di un pensionato, i ladri sono entrati nell'appartamento ed hanno rivolto le loro attenzioni ad una camera da letto. Gli autori dell'ennesimo raid hanno forzato ed aperto una cassaforte dalla quale hanno portato via gioielli per un valore di circa 3mila euro e alcune centinia di euro in contanti. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.

A Benevento, invece, ladri in azione in un'abitazione in via San Pio dalla quale hanno invece rubato oro e argento.

Nella giornata di ieri il comandante provinciale dell'Arma aveva annunciato l'impiego per tutto il mese di novembre di ulteriori pattuglie dal Reggimento Campania per effettuare controlli a tappeto in tutta la provincia proprio per contrastare i reati predatori.