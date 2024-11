Va a cena da lei, la palpeggia: a giudizio con l'aggravante abuso di ospitalità Benevento. A giugno 2025 il processo per un 60enne accusato di violenza sessuale

Violenza sessuale aggravata dall' “abuso di ospitalità”. E' l'accusa per la quale il gup Pietro Vinetti, in linea con la richiesta del pm Stefania Bianco, ha spedito a giudizio un 60enne di Pietrelcina, difeso dall'avvocato Antonio Leone. E' stato chiamato in causa dalle indagini dei carabinieri avviate dopo la denuncia di una donna più giovane, parte civile con l'avvocato Antonella Tornusciolo, su un episodio che si sarebbe verificato il 28 luglio 2022.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe accaduto dopo una cena a casa della malcapitata. Lui l'avrebbe afferrata e tirata a sé, poi l'avrebbe palpeggiata pesantemente e si sarebbe strusciato su di lei, costringendola a subire atti sessuali.

L'attività investigativa era stata supportata anche da un dvd, contenente una registrazione, che lei aveva successivaamente consegnato ai militari. Da qui la richiesta di processo avanzata dal Pm ed accolta, al termine dell'udienza preliminare, dal giudice: in aula il 10 giugno del prossimo anno.