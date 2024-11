Fiamme nei bagni del centro commerciale I Sanniti, clienti evacuati FOTO - Momenti di apprensione al piano terra della struttura. Vigili del fuoco in azione

Momenti di paura questo pomeriggio Al piano terra del centro commerciale i sanniti di Benevento per un incendio divampato all'interno di due bagni della struttura. A far scattare l'allarme è stato il personale e gli stessi clienti quando hanno notato il fumo nero fuoriuscire dai servizi. Sul posto sono a accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale che con gli estintori hanno immediatamente spento le fiammein uno dei due bagni. Il rogo è stato estinto dal personale della sicurezza a bruciare sono stati i contenitori gettacarte. Secondo una prima ipotesi le fiamme potrebbero essere state appiccate da qualcuno in entrambi i bagni. Ipotesi ora al vaglio dei vigili del fuoco che stanno eseguendo un sopralluogo.

Per precauzione e a causa del fumo nero e denso i clienti sono stati evacuati.

AGGIORNAMENTO

Una persona è stata trasferita in ospedale dall'ambulanza del 118 probabilmente per aver inalato fumo. Sul posto necessario l'intervento degli agenti della Volante della Questura di Benevento