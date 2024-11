Furti nel Sannio. Il ministro Piantedosi: arriveranno i rinforzi - FOTO A San Lorenzello per ricordare l'agente Cestari e per il premio nazionale Legalità e giustizia 2024

Giovani e cultura della legalità al centro della giornata dedicata al ricordo e alla formazione delle nuove generazioni che si è svolta a San Lorenzello, nel Sannio, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Iniziativa per diffondere la cultura dei valori civili e rafforzare il protocollo Interistituzionale sottoscritto tra l’ente culturale San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti Odv ed il circolo socio culturale Petrastrumilia di Pietrastornina. Un gemellaggio all'insegna dei valori sani e della legalità e della Memoria.

Accolto dal prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, dal sindaco di San Lorenzello, Antimo Lavorgna e da numerosi primi cittadini e rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine, il ministro dell’Interno ha deposto una corona di alloro alla lapide in memoria dell’Agente di polizia di stato Antonio Cestari, poi ha scoperto, con i sindaci Lavorgna e di Pietrastornina, Amato Rizzo l’epigrafe "Giustizia e legalità" con una frase incisa sul marmo in ricordo del poliziotto sannita assassinato dalle Brigate Rosse a Milano l’8 gennaio del 1980.

“L'esempio di uomini come Cestari sono importanti per queste iniziative culturali. Bello anche il legame tra le due associazioni culturali di San Lorenzello e Pietrastorniana, il paese delle mie origini, si legano culturalmente ai figli di queste terre che poi partiti hanno vissuto un impegno al servizio dello Stato fino a sacrificare la propria esistenza, sintesi dei valori di questa gente”.

Dopo aver parlato del piano contro la criminalità a Napoli (leggi altro servizio), il ministro si è soffermato anche sulla situazione nel Sannio, territorio che negli ultimi tempi è bersagliato dai ladri: “Abbiamo in programma una distribuzione aggiuntiva di uomini e donne delle forze dell'ordine. Peraltro per il Sannio abbiamo anche in cantiere un'iniziativa con la Regione Campania per condividere un progetto per il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza come strumento tecnologici anche per contrastare reati molto più insidiosi”.

Successivamente nella sala del giardino storico del suggestivo borgo storico di San Lorenzello la cerimonia di consegna del premio nazionale legalità e giustizia 2024.

Riconoscimento andato a scuole e persone che si adoperano per la cultura della legalità in varie forme: “Sono esempi da proporre ai più giovani”.

“E' una giornata storica per la nostra associazione che festeggia con il ministro 40 anni e per noi è un vero onore” ha commentato il presidente dell'ente culturale “San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti”, Alfonso Guarino.

“Ministro lei per noi gente del Sud radicata nelle nostre terre è uno statista del Sud” ha invece affermato il sindaco Antimo Lavorgna che ha accolto nel piccolo centro le massime autorità di Governo e le tante fasce tricolore arrivate a San Lorenzello con in testa il sindaco Clemente Mastella e il presidente della Provincia, Nino Lombardi.