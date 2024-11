Controlli straordinari della Polizia a Benevento Sequestrata droga e giovani segnalati. Locale ispezionato per vendita di alcol a minori

Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato, con l’ausilio di pattuglie del Reparto prevenzione crimine Campania ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati ad intensificare la vigilanza delle aree urbane, delle zone periferiche e delle principali arterie del capoluogo.

Nel corso dei servizi sono state controllate 82 persone, di cui 13 minori, e 26 autovetture.

Servizi di prevenzione e vigilanza sono stati svolti anche nel centro storico notoriamente interessato nel fine settimana da una massiccia presenza di giovani.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno bloccato, nel centro storico, un giovane trovato in possesso di 3,25 grammi di hashish.

Personale delle Volanti ha inoltre denunciato un noto pluripregiudicato per detenzione illegale di un coltello e denunciato un'altra persona per violazione di provvedimento amministrativo (Dacur) emesso dal Questore di Benevento nel 2024 in quanto sorpreso in Piazza Risorgimento, luogo in cui non poteva stazionare.

Ed ancora: effettuate verifiche ai locali pubblici nel centro storico frequentati dai giovani. In uno di questi locali, al Corso Garibaldi, è stata riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche a due minori senza che il personale addetto alla vendita, nonostante la evidente giovane età degli stessi, avesse chiesto loro alcun documento di riconoscimento prima di cedere loro le due bottiglie di alcolici che si apprestavano a consumare.

I due ragazzi, entrambi sedicenni, identificati e ascoltati in presenza dei rispettivi genitori, sono stati riaffidati ai genitori, mentre il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Benevento dopo una immediata ispezione e verifica di regolarità delle autorizzazioni espletati presso il locale, non avendo reperito la documentazione idonea che giustificasse l’esercizio dell’attività da parte di due dei tre uomini di nazionalità pakistana presenti, hanno invitato gli stessi ad interrompere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.