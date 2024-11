Assolto dai maltrattamenti e dallo stalking, condannato per le lesioni alla ex Benevento. Nove mesi, pena sospesa, per un 43enne

E' stato assolto dalle accuse di maltrattamenti e stalking aggravato, e condannato per lesioni a 9 mesi, pena sospesa. E' la senteza del giudice Rotili per un 43enne di Benevento, tirato in ballo per le condotte che avrebbe mantenuto, sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, nei confronti della donna con cui conviveva.

Secondo gli inquirenti, lui, difeso dall'avvocato Luca Russo, l'avrebbe intimidita, offesa e percossa ripetutamente; poi, quando la relazione si era interrotta, avrebbe iniziato a tormentarla. Attraverso messaggi whatsapp e telefonate, l'avrebbe minacciata di morte e di farle togliere la bambina, accusandola di avere altri uomini.

L'avrebbe inoltre molestata presentandosi sotto la sua abitazione, e citofonando in continuazione. In tre occasioni, infine, ad agosto 2018, le avrebbe messo una mano alla gola e l'avrebbe colpita con calci, pugni e schiaffi al viso, facendola cadere a terra e costringendola a fare ricorso alle cure dei medici. E' questo il versante per il quale il 43enne è stato condannato, mentre è stato assolto dalle altre imputazioni.