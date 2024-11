Pioggia e vento: blackout e alberi caduti a Benevento In città abbattuta dal forte vento anche la recinzione del cantiere in Piazza Risorgimento

Benevento nella morsa del maltempo. Pioggia e forti raffiche di vento hanno creato diversi danni. Numerosi, infatti, gli interventi dei vigili del fuoco, che da questo pomeriggio sono in azione in città e in tutta la provincia per mettere in sicurezza le strade e liberarle da alberi, pali e cartelloni stradali divelti dal forte vento.

Nel pomeriggio per pochi minuti, inoltre, un blackout elettrico ha coinvolto numerose zone della città.

Cadute anche le recinzioni del cantiere in Piazza Risorgimento.

Per fortuna, al momento, non si registrano danni ingenti.

In aggiornamento