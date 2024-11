Incidente sulla Telesina, feriti e traffico in tilt: coinvolti pullman e camion Tamponamento tra mezzi pesanti all'altezza del territorio di Paupisi: vigili del fuoco in azione

Traffico in tilt, feriti e paura questa mattina lungo la Statale Telesina teatro dell'ennesimo incidente stradale. Si tratta di un tamponamento nel quale sono rimasti coinvolti, secondo una prima ricostruzione, un camion ed un pullman delle linee extraurbane.

È accaduto poco prima delle 10 al chilometro 51. è qui che, sempre secondo una prima ipotesi, un autoarticolato ha violentemente tamponato un pullman che lo precedeva.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Vitulano e dal comando provinciale di Benevento, i carabinieri e l'Anas.

Violento l'impatto tra i due mezzi. Danneggiata pesantemente la cabina di guida del camion.

Traffico in tilt lungo l'arteria per consentire le operazioni di soccorso delle persone rimaste coinvolte nello scontro.

AGGIORNAMENTI

Sta lentamente tornando alla normalità la situazione del traffico lungo la Statale Telesina teatro dell'incidente stradale registrato questa mattina all'altezza dello svincolo per Paupisi.

Una la persona trasportata in ospedale. Si tratta del proprietario del camion che viaggiava in compagnia di almeno un'altra persona. Medicato dai sanitari invece il conducente del Pullman dell'Air. Sembra non abbiano riportato ferite i giovani che si trovavano a bordo del pullman tamponato violentemente dal camion.

La dinamica e i contorni dell'incidente sono ora in corso di accertamento da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.