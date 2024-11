Mezzi meccanici di un’impresa in fiamme in un cantiere a Benevento L’incendio ha interessato una pala meccanica e un escavatore. Indaga la Polizia

Una pala meccanica distrutta e un escavatore danneggiato.

Questo il bilancio dell’incendio divampato nella tarda serata di sabato in un cantiere per la realizzazione di un campo fotovoltaico a contrada San Vitale, alle porte di Benevento.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio lungo via Vitulanese che hanno notato le fiamme avvolgere i due mezzi, di un'impresa del napoletano, lasciati in sosta all’interno dell’area recintata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, gli agenti della Volante e della squadra mobile. Spente le fiamme, che hanno comunque danneggiato pesantemente le due macchine industriali, i vigili e gli agenti hanno avviato le indagini. Necessario l’intervento anche della Polizia scientifica per i rilievi.