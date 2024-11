La Guardia di Finanza recluta 1.634 allievi finanzieri, ecco il concorso La domanda di partecipazione da presentare entro le ore 12 del 20 dicembre 2024

È indetto, per l’anno 2024, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri così ripartiti:

a) n. 1420 del contingente ordinario di cui: (1) n. 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; (2) n. 1216 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui: (a) n. 851 ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate; (b) n. 365 agli altri cittadini italiani;

b) n. 214 del contingente di mare di cui: (1) n. 150 riservati ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze Armate ripartiti come segue: (a) n. 62 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; (b) n. 69 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; (

c) n. 19 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di si-stema”; (2) n. 64 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue: (a) n. 27 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; (b) n. 29 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; (c) n. 8 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento: • del 26° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate; • del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.

Per partecipare è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di se-condo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. Ai volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2024, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Al predetto indirizzo e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distri-buzione digitale Google Play e App Store, potranno essere reperite le informazioni sul con-corso e seguiti i relativi esiti.