Carabinieri in campo contro le truffe alle persone vulnerabili, ecco cosa fare Gli anziani, spesso soli, sono i bersagli privilegiati dei truffatori. Incontro a San Giorgio

i carabinieri di benevento in campo contro le truffe: incontro presso l’associazione nazionale carabinieiri di san giorgio del sannio per sensibilizzare la popolazione sulle truffe.

Difendere le persone vulnerabili dalle truffe: un impegno costante dell’Arma dei Carabinieri, il 28 novembre, presso la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di San Giorgio del Sannio, alla presenza del presidente Angelo Marino, del primo cittadino di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci, del Vice Sindaco Giovanna Annese e dell’Assessore Giacomo Zampetti, il Comandante della Compagnia di Benevento, Maggiore Emanuele Grio, ha incontrato la cittadinanza per un confronto sulle truffe, con particolare attenzione a quelle che colpiscono gli anziani e alle cd. Cyber truffe.

L’Ufficiale dell’Arma ha spiegato il fenomeno delinquenziale legato alle truffe, sempre insidioso. Gli anziani, spesso soli e vulnerabili, sono bersagli privilegiati dei truffatori che sfruttano emozioni profonde, come l’amore per i figli o la loro fragilità fisica per raggirarli. Durante l’incontro, sono state illustrate le tecniche e le strategie utilizzate dai malintenzionati, fornendo consigli pratici per riconoscere e prevenire i raggiri più comuni.

Dai falsi incidenti con richieste di denaro e/o gioielli a nome di parenti, ai finti corrieri che consegnano pacchi mai ordinati, fino alle cyber-truffe via e-mail o SMS, utilizzando l’intelligenza artificiale e alle cosiddette “truffe romantiche”: sono tante le modalità con cui i truffatori agiscono. Gli esempi concreti illustrati durante l’incontro hanno catturato l’attenzione dei presenti, che hanno mostrato grande interesse e partecipazione.

Un messaggio chiaro: non esitate a chiedere aiuto. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha comunicato che questa iniziativa proseguirà con numerosi incontri su tutto il territorio anche il prossimo anno, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare il maggior numero possibile di cittadini. In caso di dubbi o necessità, il consiglio dell’Arma è di contattare immediatamente il numero di emergenza 112. Il Comandante della Compagnia di Benevento ha rassicurato, inoltre, i presenti anche sulla tematica dei furti in appartamento, comunicando la presenza massiccia dei Carabinieri con pattuglie sparse su tutto il territorio e con l’ausilio di militari di rinforzo, provenienti dal 10° Reggimento CC Campania e ha invitato la popolazione a segnalare ai Carabinieri auto e persone sospette, raccomandando la massima prudenza, evitando comportamenti inappropriati e pericolosi.

Con queste iniziative, i Carabinieri ribadiscono il loro impegno non solo nella lotta al crimine, ma anche nella costruzione di una rete di sicurezza sociale per le comunità.