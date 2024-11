Piazza Roma scritte contro Islam e polizia: la condanna del sindaco Messaggi offensivi sul muro del Convitto Giannone

“Una vergogna le scritte contro le forze dell‘ordine ed Israele sulle mura del Convitto. Io sono per la pace. No alle guerre”.

Parte da qui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che condanna fermamente le scritte contro la polizia e contro Israele con cui è stato imbrattato il muro del Convitto Giannone, nella centralissima piazza Roma di Benevento.

“Sono sempre stato per due popoli e due stati. Piango i morti, da ambo le parti, soprattutto i bambini. E’ paradossale che proprio nella terra delle grandi religioni del Libro, il valore sacro della speranza e della parola sia messo a tacere dal fragore delle armi. Quanto alle forze di polizia il mio grazie per quanto fanno per noi e la mia solidarietà” aggiunge ancora il sindaco Mastella.