"Grazie all'operato dei vigili del fuoco, Santa Barbara vi protegga" Il delegato della Uil Fpl, Cimino: professionalità fondamentale

“Che Santa Barbara vi doni sempre la forza e vi protegga per quello che fate per la comunità”. Queste le parole di Sabatino Cimino, delegato della Uil Fpl che ha voluto omaggiare i vigili del fuoco che oggi festeggiano la Patrona Santa Barbara.

"L'operato dei vigili del fuoco nel Sannio e in tutto il Paese è insostituibile e fondamentale. Un Corpo a cui va la stima di tutti noi e un grazie” ha concluso Cimino.