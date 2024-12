Frantoio nel mirino dei ladri: colpo fallito grazie al proprietario L'imprenditore svegliato dai rumori: carabinieri sul posto

Probabilmente erano alla ricerca di olio extravergine di oliva da rubare i banditi che la scorsa notte hanno tentato di mettere a segno un colpo all'interno di un frantoio nella zona di Fragneto Monforte. Colpo fallito grazie all'intervento del proprietario che stava dormendo al piano superiore dell'attività.

Intorno a mezzanotte l'imprenditore ha sentito dei rumori provenire dall'esterno di una finestra sul lato posteriore del frantoio. Ha immediatamente acceso tutte le luci e si è affacciato.

E' stato a quel punto che l'uomo ha sentito delle persone correre nelle campagne circostanti. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Per fortuna non è stato rubato nulla.

Frantoi nel mirino dei ladri quest'anno probabilmente a causa dell'elevato prezzo dell'olio. Non è la prima volta infatti che nel mirino dei ladri finiscono attività di questo tipo in provincia di Benevento.

Sul fronte della prevenzione, i carabinieri di Cerreto Sannita hanno fermato e controllato un cittadino straniero, risultato avere precedenti anche per furti, mentre camminava lungo le strade del centro della Valle Telesina. Al termine dei controlli per l'uomo è scattato il foglio di via obbligatorio.