Una pistola in una fossetta fognaria: è quella che ha sparato contro la 32enne? Benevento. Intervento della Mobile a Capodimonte

L'hanno trovata in una fossetta fognaria in via Labruzzi, a Capodimonte. E' lì che era stata nascosta una pistola che la Squadra mobile ha rinvenuto questa mattina. Si tratta di una semiautomatica di piccolo callbro, forse 6.35, che potrebbe avere la matricola abrasa. Una presenza, quella della polizia, che non è passata inosservata agli occhi dei residenti.

Il sequestro dell'arma rappresenta l'epilogo delle ricerche condotte, e non da ora - era già stata svuotata in precedenza un'altra fossa - dagli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo nel quartiere, evidentemente sulla scorta di una serie elementi che lasciavano ipotizzare la presenza di una pistola. Che, fosse confermato il calibro, potrebbe essere quella adoperata l'11 novembre 2023, poco dopo le 6, al rione Libertà, dove era stata centrata alla fronte una 32enne che si era miracolosamente salvata.

Un tentato omicidio per il quale, a febbraio, sarà celebrato il rito abbreviato a carico di Nicola Fallarino, 40 anni, ritenuto il presunto mandante del gesto nei confronti dell'ex compagna.