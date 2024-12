Cadono due alberi, uno si abbatte su una macchina: ferita una bimba Benevento. E' accaduto in via Einstein

Stavano transitando con la loro auto, una Peugeot 3008, quando, all'improvviso, due alberi sono caduti per il forte vento. Paura in via Einstein, a Benevento, per i componenti di una famiglia costretti a fare i conti con una bruttissima avventura. Il teatro è il quartiere Pacevecchia.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei fusti, alti ma per fortuna non di grosso taglio, si è schiantato sul parabrezza ed il tettuccio della macchina, facendo saltare il portapacchi, l'altro sulla parte anteriore della stessa. Nell'impatto è rimasta ferita una bimba, soccorsa e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, poi, i vigli urbani, l'assessore comunale all'Ambiente Alessandro Rosa, i tecnici di Palazzo Mosti e l'Asia. Resta da stabilire se gli alberi insistessero in un terreno privato.

L'episdio ha inevitabilmente richiamato alla mente quello tragico registrato a Roma, dove un albero è caduto in un parco, travolgendo e uccidendo una 45enne che era in compagnia dei suoi tre figli. La poverina era seduta su una panchina con un'amica, rimasta ferita.