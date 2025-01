Auto fuori strada finisce in un burrone, ferito conducente - FOTO Veicolo ‘atterrato’ sui rovi che ne hanno attutito l’urto, malcapitato estratto dai vigili del fuoco

È di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato nel tardo pomeriggio all'ingresso di Ceppaloni, nel Sannio. Si tratta del conducente di una Fiat tipo.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha perso il controllo del veicolo che è finito in una scarpata per poi atterrare letteralmente sulle spine sottostanti all'interno del burrone. È' stata la vegetazione ad attutire il colpo.

scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118 con i carabinieri.

sono stati i vigili del fuoco a raggiungere ed estrarre il malcapitato dall'abitacolo.

L'uomo è stato poi trasferito in ospedale.