Rapine, anche tentate, a due donne e due prostitute: giovane patteggia Benevento. La sentenza per un 21enne

Due anni e 2 mesi: è la pena, patteggiata e sospesa, con revoca dell'obbligo di firma, decisa dal giudice Pietro Vinetti per Mattia Fusco (avvocato Massimiliano Cornacchione), 21 anni, di Benevento, accusato di una rapina e due tentate rapine. La prima risaliva al 4 gennaio 2024, quando in via Vittime di Nassirya una 33enne era stata costretta a consegnare 30 euro e tre carte bancomat ad un giovane armato di pistola e con il volto coperto da un foulard.

Il giorno successivo, invece, la stessa sorte era toccata ad una 21enne che nel parcheggio del centro commerciale si era vista puntare una pistola in direzione della tempia da uno sconosciuto. La malcapitata gli aveva però risposto di non avere soldi ed altro, e lui era andato via. Un assalto fallito, così come era accaduto, in concorso con altre persone, il 10 febbraio, nel caso di due prostitute al rione Triggio, di cui aveva parlato in una conversazione intercettata. Episodi al centro di una inchiessta del pm Flavia Felaco e dei carabinieri sfociata in una ordinanza di custodia cautelare.

Interrogato, Fusco aveva ammesso di aver cercato di rapinare una 21enne, ma aveva invece escluso di aver compiuto il giorno prima la rapina della quale aveva fatto le spese la 33enne. Quanto alle prostitute, aveva precisato di aver desistito da ogni intento, e di non aver neanche bussato, precisando di aver fatto riferimento alla presenza di uomini dinanzi alle abitazioni solo per giustificarsi: insomma, una scusa per ciò che non aveva fatto.