"Che la sua musica possa risuonare per sempre nei nostri cuori" Il Conservatorio "Nicola Sala" ricorda Mario, la vittima del tragico incidente ad Arpaia

Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento piange la scomparsa di Mario Luce, il 30enne della provincia di Caserta rimasto vittima questa mattina nell'incidente stradale registrato ad Arpia. Mario era un noto sassofonista della provincia di Caserta ma conosciuto anche nel Sannio per la sua professione e bravura.

"Con profonda tristezza - si legge sulla pagina Facebook del conservatorio di Benevento - abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa prematura di Mario Luce, un giovane talento che ha dedicato la sua vita alla musica con passione, studio e dedizione. Il Conservatorio di Benevento, con il Direttore Ilario, la Presidente Caterina Meglio, il corpo docente, il personale e tutti gli studenti, si stringe con affetto attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore.

Mario era un artista vero, un esempio di impegno e amore per la musica. Il suo talento e il suo spirito continueranno a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne la sensibilità artistica.

Che la sua musica possa risuonare per sempre nei nostri cuori..."