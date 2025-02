Arresti per furti ai distributori. La Dimatic: grazie all'Arma dei carabinieri "Forze dell'ordine riferimento di legalità e giustizia per tutti i cittadini”

Dopo l'arresto di due persone per furto furto ai danni dei distributori di snack e bevande installati all'interno di una scuola, l'azienda proprietaria degli erogatori con una nota ha voluto ringraziare i Carabinieri per aver sventato l'ennesimo colpo che avrebbe ancora una volta comportato conseguenze negative per l'attività con l'ammanco di soldi e distributori danneggiati.

“A nome di tutta la Dimatic Service Group, esprimiamo un sentito e profondo ringraziamento a tutti i membri delle forze dell’ordine e in particolare ai Carabinieri di Benevento. Un plauso particolare va per l’operazione condotta dal Capitano, Giuseppe Friscuolo, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri. Grazie per il vostro coraggio, per la vostra dedizione e per il prezioso lavoro che ogni giorno portate avanti, a tutela di ciascuno di noi e della nostra società”.

Sono queste le parole rilasciate dall’azienda Dimatic Service Group, colpita da continui furti ai distributori installati in alcune strutture pubbliche del beneventano ed in alcune scuole. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia e poi gli arresti di ieri hanno consegnato nelle mani della giustizia i responsabili.

“In un mondo che cambia rapidamente, dove le sfide sociali, politiche e culturali si intrecciano in modi sempre più complessi, le forze dell’ordine - si legge nella nota - continuano a rappresentare una presenza fondamentale per la nostra sicurezza e tranquillità. Oggi vogliamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno si dedicano con impegno e coraggio al difficile compito di proteggere le aziende, il territorio e la nostra comunità”.

“Il lavoro delle forze dell’ordine non è mai facile: - continuano dalla Dimatic - affrontano situazioni di pericolo, incertezze e spesso rischiano la propria vita per garantire la nostra. Carabinieri e Polizia, infatti, non solo prestano di ordine pubblico, ma sono anche un pilastro fondamentale per la protezione dei diritti e delle libertà di ogni cittadino. Con la loro dedizione, la loro professionalità e il loro spirito di servizio, contribuiscono a mantenere l’armonia sociale, assicurando che le leggi vengano rispettate e che la giustizia prevalga.

Il nostro apprezzamento non si limita solo ai momenti di emergenza, ma si estende anche all’impegno quotidiano, alla costanza e alla discrezione con cui svolgono il loro lavoro, spesso lontano dai riflettori. Siamo consapevoli che senza il loro instancabile lavoro, senza il loro sacrificio e la loro resilienza, gli autori dei furti che hanno messo a dura prova la nostra azienda non sarebbero stati consegnati alla giustizia.

In un'epoca - concludono dall'azienda - in cui le sfide al rispetto della legge e alla convivenza civile sono sempre più complesse, è importante ricordare il valore fondamentale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia, che non è solo quella che agisce con fermezza contro il crimine, ma che è anche un riferimento di legalità e giustizia per tutti i cittadini”.