Abbandono illecito di rifiuti: identificate 30 persone L'azione del corpo di polizia Municipale con Asia

Prosegue senza sosta l’impegno del Corpo di Polizia Municipale in materia di tutela dell’ambiente e nel contrasto ai comportamenti illeciti in materia di gestione dei rifiuti. Nelle prime settimane dell’anno, le attività di controllo hanno permesso di identificare 30 responsabili di abbandono di rifiuti.

Le attività di controllo, intensificate grazie all’uso di moderne tecnologie di videosorveglianza e al rafforzamento della vigilanza da parte degli agenti della Polizia Municipale con il supporto di ASIA, ha consentito di individuare i responsabili di tali violazioni, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’azione repressiva si affianca a una più ampia strategia di sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del rispetto del decoro urbano.

Il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Vecchio, ha sottolineato l’impegno degli agenti: “Grazie a un’attività di monitoraggio costante e all’uso di strumenti tecnologici avanzati con il supporto fondamentale di ASIA, stiamo riuscendo a individuare e sanzionare chi si rende responsabile di queste azioni dannose per la città. Il nostro obiettivo è garantire un territorio più pulito e vivibile per tutti.”

Un caso emblematico è quello degli “sversatori notturni”, individuati grazie all’impiego di telecamere nascoste in punti strategici della città. In diverse occasioni, individui sono stati sorpresi a scaricare rifiuti ingombranti nelle ore notturne, pensando di sfuggire ai controlli. Le registrazioni hanno permesso di risalire ai trasgressori e applicare le sanzioni previste. Questo episodio dimostra l’efficacia delle misure di sorveglianza e la determinazione dell’Amministrazione nel contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. Il Corpo di Polizia Municipale invita tutti i cittadini a segnalare eventuali episodi di abbandono illecito e a utilizzare i canali ufficiali per lo smaltimento corretto dei rifiuti, a beneficio dell’intera comunità.