Casa di Jonas. Ispezione dei Nas: interventi urgenti, chiusa fino al 17 febbraio Sospese le attività di neuropsichiatria infantile dell'Asl dopo

“A causa di interventi tecnici da effettuare con urgenza, si comunica che le attività di neuropsichiatria infantile, erogate presso la Casa di Jonas, sita in via Angelo Mazzoni a Benevento sono sospese fino al 17 febbraio prossimo”.

Questo l'avviso comparso sul sito istituzionale dell'Asl di Benevento dopo l'ispezione dei carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma (Nas) effettuata ieri mattina. Un controllo di routine che ha però imposto degli adeguamenti tecnici alla struttura.

Opere cosiddette 'leggere' come una nuova pitturazione con l'impiego di specifici materiali in alcuni ambienti interni la struttura inaugurata a luglio scorso dopo i lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà del Comune di Benevento che è stato poi dato in concessione all'Asl che ha creato un centro per bimbi autistici e per la neuropsichiatria infantile.

Questa mattina uffici e ambulatori chiusi ed operai al lavoro per tinteggiare le aree individuate dagli specialisti del Nas.