Schianto fatale per Francesco Pio, cordoglio del sindaco e Pro Loco di Paupisi Lutto cittadino per le esequie e annullata festa di Carnevale

“Il nostro Francesco Pio era un giovane straordinario, pieno di sogni e di speranze. Ha sempre partecipato attivamente alla vita della nostra comunità, era parte attiva della Pro Loco di Paupisi, dove ha ricoperto tra l’altro la carica di componente del Consiglio Direttivo. La prematura scomparsa del caro Francesco Pio ha avvolto nell’incredulità e poi nel silenzio il paese e non ci sono parole per esprimere il dolore che noi tutti stiamo provando".

Così la Pro Loco di Paupisi esprime cordoglio per la morte di Francesco Pio, il 26enne di Paupisi che ha perso la vita in un incidente stradale questa mattina.



"Francesco Pio, una persona sincera, premurosa, instancabile, uno dei pilastri di questa grande famiglia della Pro Loco per la quale è stato un grande punto di riferimento. Viene a mancare soprattutto un amico speciale per noi e per tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo. Siamo vicini alla famiglia. E come è giusto e doveroso che sia abbiamo deciso di annullare la festa di Carnevale in programma domenica 2 marzo. Riposa in pace”.



Dolore espresso anche dal sindaco di Paupisi Salvatore Coletta: “Paupisi tutta piange. Stamattina la nostra comunità si è risvegliata attonita e sconvolta con la tragica notizia della scomparsa di Francesco Pio. Pio, figlio, fratello e amico dal cuore grande di tutta Paupisi, ti ricorderemo sempre con quel sorriso dolce e lo sguardo fiero, sempre disponibile e pronto nell’aiutare il prossimo, anima di ogni evento della tua Paupisi. Ci hai lasciato all’alba di una giornata dedicata all’amore, una ricorrenza che ci ricorderà per sempre di un giovane amato e stimato da tutti noi, lavoratore instancabile. Il pianto inconsolabile dei genitori, della sorella, della famiglia tutta, degli amici è il grido di dolore di tutta la nostra comunità che perde uno dei suoi ragazzi migliori. Oggi, dove le parole lasciano spazio al pianto il nostro primo pensiero, di affetto, vicinanza e sostegno va alla sua famiglia. Che la terra ti sia lieve caro Francesco Pio. Nel giorno delle esequie, che saranno celebrate la prossima settimana, sarà proclamato il lutto cittadino”.