Rapinata, si frattura un malleolo: giovane assolto, un altro a giudizio Benevento. Rito abbreviato per 20enne di Telese, a processo un 22enne di Castelvenere

Uno aveva già patteggiato, oggi un altro è stato assolto, ed il terzo rinviato a giudizio. Sono le decisioni del gup Loredana Camerlengo per i tre giovani chiamati in causa dalle indagini sulla rapina della quale era rimasta vittima il 6 febbraio 2024, a Telese, una 63enne. L'assoluzione con rito abbreviato è scattata per Gioele Fusco (avvocato Massimo Viscusi), 20 anni, di Telese, per il quale il Pm aveva proposto 3 anni e 8 mesi, mentre dovrà affrontare il processo, che partirà il 21 ottobre, Serghiy Simone (avvocato Lucia Sagnella), 22 anni, di Castelvenere.

Tutto era accaduto in via Marco Polo: secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre stava camminando, la malcapitata, assistita dall'avvocato Antonio Leone, era stata avvicinata da un'auto con a bordo tre giovani. Fusco era seduto sul lato passeggero, gli altri due – un 20enne di Solopaca e Simone - erano scesi e le avevano strappato la borsa nella quale custodiva 300 euro e una serie di oggetti d'oro che, uscendo, si era portata dietro per paura che, in sua assenza, i ladri le 'visitassero' l'abitazione.

La poverina aveva provato ad opporsi, ma era caduta sull'asfalto. Soccorsa, era stata trasportata al Fatebenefratelli e giudicata guaribile in trenta giorni dopo essere stata operata per la frattura del malleolo sinistro. Immediato l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Telese, che, attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere della zona, erano risaliti alla macchina, al conducente e agli altri due protagonisti, recuperando anche la refurtiva.